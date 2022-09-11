الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

100 عملية إطلاق نار منذ بداية العام

موقع «واللا»: الجيش يواجه صعوبة في وقف عمليات المقاومة

موقع «واللا»: الجيش يواجه صعوبة في وقف عمليات المقاومة
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

نقل المراسل العسكري لموقع “واللا” الصهيوني أمير بوحبوط اليوم الأحد عن مصادر عسكرية قولها إن جيش الكيان يواجه صعوبة في وقف العمليات التي شهدت زيادة ملحوظة خلال الأيام الماضية، رغم استمرار الاقتحامات والاعتقالات التي تتم في إطار عملية “كاسر الأمواج”.

العالم - الاحتلال

وأشارت المعطيات التي حصل عليها موقع “واللا” من مصادر عسكرية إلى وقوع مئة عملية إطلاق نار منذ بداية العام وإحباط مئتي عملية أخرى وقد تركزت 80% منها في جنين ونابلس، ونوه إلى أن أحد الأسباب الرئيسة في زيادة معدل العمليات هو الدعم الذي تقدمه حماس والجهاد الإسلامي للتنظيمات المحلية بالإضافة إلى زيادة معدل تهريب الأسلحة إلى الضفة عبر الحدود الأردنية.

وتابع: في الماضي كان الفلسطينيون بحاجة لصناعة أسلحة بدائية كالكارلو وغيره لتنفيذ العمليات إلا أن عمليات تهريب الأسلحة عبر الأردن ساهم في توفر كم كبير من الأسلحة وهو ما دفع قيادة الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها لإحباط محاولة تهريب الأسلحة عبر الأردن.

ويواجه الاحتلال الإسرائيلي حالة من الرعب والارتباك في التعامل مع تزايد عمليات إطلاق النار من قبل كتيبتي جنين ونابلس وكتائب أخرى للمقاومة الفلسطينية لتتوسع في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، ما يضع حكومة الاحتلال في مأزق حقيقي أمام التصدي لعمليات إطلاق النار، سيما توسع دائرة إطلاق النار مع اقتراب الانتخابات "الإسرائيلية" والأعياد اليهودية.

روابط ذات صلة

الحرب في الضفة.. هل أرهقت المقاومة الاحتلال؟

الجهاد الإسلامي: نبارك عملية الخليل البطولية وتهديدات الاحتلال تزيد المقاومة شراسة

الضفة الغربية تشب عن الطوق وتنتفض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصدر إيراني: حادث سير في العراق يسفر عن استشهاد واصابة 42 من الزوار

وقفتان في غزة ونابلس للمطالبة بالإفراج عن الأسير ناصر أبوحميد

مستقبل الأوضاع في سوريا

محافظ كربلاء يعلن عدد الزائرين الأجانب الذين وصلوا الى العراق

إطلاق سراح صحفي بعد إحالته لـ"قضاء الإرهاب" في تونس

رئيس الوزراء الأوكراني يندد بـ"الموقف السلبي" لصندوق النقد تجاه بلاده