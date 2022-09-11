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"سلام فرمانده"من مسجد السهلة في العراق

الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

ردد الزوار الايرانيين في العراق الانشودة الشهيرة "سلام فرمانده"في مسجد السهلة بالكوفة.

العالم - خاص بالعالم

اقيمت في النجف الأشرف انشودة "سلام فرمانده"، بأداء أبو ذر روحي في مسجد السهلة في الكوفة العراقية بالنجف الأشرف بمشاركة جمع غفير من الزوار العراقيين والايرانيين في وقت يواصل فيه آلاف الزوار مسيرهم مشياً على الأقدام من مختلف المناطق في العراق، باتجاه كربلاء لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام.

ويشهد طريق النجف – كربلاء، وهو طريق المشاية، تدفق ملايين الزوار متوجهين الى مدينة كربلاء حيث يتجمع الملايين حول القبتين الذهبيتين لمرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع)، في أكبر تظاهرة بشرية يعرفها التاريخ.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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