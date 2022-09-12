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التماس للمحكمة العليا للسماح للمستوطنين بالنفخ بالبوق داخل الأقصى

التماس للمحكمة العليا للسماح للمستوطنين بالنفخ بالبوق داخل الأقصى
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

قدمت "منظمات الهيكل" المزعوم التماساً إلى محكمة العليا التابعة لكيان الاحتلال، طالبت فيه بالسماح لأفرادها بالنفخ في البوق داخل المسجد الأقصى، في رأس السنة العبرية الذي يوافق "الاثنين والثلاثاء 26/27 الشهر الجاري.

العالم-الاحتلال

وطالبت "منظمات الهيكل" في الالتماس بالسماح لأفرادها بإدخال "قرابين العُرش النباتية/ الأصناف الأربع" وتشمل الحمضيات وسعف النخيل وأغصان الصفصاف وورود الآس المجدولة، خلال "عيد العُرش" التوراتي الذي يمتد من 10 حتى 17 شهر تشرين الأول القادم.

كما طالبت منظمات وجماعات الهيكل المزعوم بالسماح لها بإدخال أدوات طقوسهم الخاصة والمناسبة لهذه الأعياد من" رداء الصلاة، ولفائف سوداء، كتب الأدعية التوراتية.

وقالت منظمات الهيكل أن الإجراءات المتبعة في الأقصى خلال الاقتحامات، لا ترتكز على أي أساس قانوني، ولا يوجد أي وثيقة اسمها "الوضع القائم".

ويأتي هذا الالتماس ضمن برامج وتحضيرات جماعات الهيكل المزعوم، لتنفيذ اقتحامات جماعية وبأعداد كبيرة خلال موسم الأعياد اليهودية والذي يبدأ أواخر الشهر الجاري حتى منتصف الشهر القادم "برأس السنة العبرية، يليه عيد الغفران، ثم عيد العرش".

ويشمل البرنامج دعوات لإقامة صلوات علنية وجماعية داخل الأقصى، والالتزام بالطقوس الخاصة بكل عيد، كما اعلن عن تسير حافلات خلال الأعياد لنقل المستوطنين من كافة المستوطنات والمناطق للمشاركة في اقتحامات الأقصى خلال الأعياد، إضافة الى تنظيم مسيرات وصلوات على أبواب الأقصى من الجهة الخارجية.

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