أربعينية الإمام الحسين عليه السلام(الجزء الثاني)

العالم - نوافذ

والى مرقده الشريف تشد الرحال مشيا على الأقدام يتوافدون من كل حدب وصوب يتقاطرون، لم يمنعهم الى ذلك تعب ولانصب، هي احدى علامات المؤمن في رحلة مقدسة، شعيرة محببة للمؤمنين في بواطنهم معرفة مكتومة هي مصداق لقوله تعالى والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لذا فأن له في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد ابدا هو الحسين ابن علي عليه السلام، مصباح الهدى وسفينة النجاة شهيد مواجهة الظلم وطلب الإصلاح والعدل ومن تخلف عنه لم يبلغ الفتح.

وناقش برنامج "نوافذ" في أحدث حلقاته من الجزء الثاني هذه المواضيع وسواها مع ضيوف الحلقة:

الباحث الاسلامي عطا الله جعفر

الشيخ صهيب حبلي عضو تجمع علماء المسلمين في لبنان

الباحث الاسلامي الشيخ فلاح القريشي

المسيرة الاربعينية من النجف الاشرف الى كربلاء المقدسة