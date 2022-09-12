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عين على أحداث المغرب العربي (الجزء الأول)

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج "المغاربية" هذا لإسبوع، التحديات أمام المبعوث الجديد الى ليبيا، وانتظارات التونسيين من القانون الإنتخابي الجديد، وتجاهل فرنسا تفجيراتها النووية في الجزائر، وكذلك فضائح مكتب الاحتلال الإسرائيلي في المغرب، وتشكيبل لجنة لإصلاح الحزب الحاكم في موريتاني.

العالم - المغاربية

تونس: جدل على خلفية إصدار قانون جديد للانتخاب في حين قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات.

ليبيا: تحديات كبيرة تنتظر المبعوث الأممي الجديد خصوصا في ظل التحشيد العسكري الذي تشهده البلاد في الفترة الاخيرة.

الجزائر: لا تزال فرنسا تتجاهل جرائمها النووية التي ارتكبتها في الصحراء الجزائرية، ومازالت تتغاضى عن الاعتذار الرسمي والتعويض وهذا ما برز خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي.

المغرب: فضيحة بعد استدعاء خارجية كيان الإحتلال الاسرائيلي رئيس بعثته الدبلوماسية لدى الرباط للتحقيق معه في قضايا تتصل بالفساد الادراي والمالي وشكاوى بالتحرش.

موريتانيا: تساؤلات عن خلفية تشكيل الحزب الحاكم لجنة لاصلاح الحزب بعد تغيير اسمه قبل فترة من حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الى حزب الإنصاف.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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