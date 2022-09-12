عين على أحداث المغرب العربي (الجزء الأول)

العالم - المغاربية

تونس: جدل على خلفية إصدار قانون جديد للانتخاب في حين قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات.

ليبيا: تحديات كبيرة تنتظر المبعوث الأممي الجديد خصوصا في ظل التحشيد العسكري الذي تشهده البلاد في الفترة الاخيرة.

الجزائر: لا تزال فرنسا تتجاهل جرائمها النووية التي ارتكبتها في الصحراء الجزائرية، ومازالت تتغاضى عن الاعتذار الرسمي والتعويض وهذا ما برز خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي.

المغرب: فضيحة بعد استدعاء خارجية كيان الإحتلال الاسرائيلي رئيس بعثته الدبلوماسية لدى الرباط للتحقيق معه في قضايا تتصل بالفساد الادراي والمالي وشكاوى بالتحرش.

موريتانيا: تساؤلات عن خلفية تشكيل الحزب الحاكم لجنة لاصلاح الحزب بعد تغيير اسمه قبل فترة من حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الى حزب الإنصاف.

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