عين على أحداث المغرب العربي (الجزء الأول)

العالم - المغاربية
تونس: جدل على خلفية إصدار قانون جديد للانتخاب في حين قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات.
ليبيا: تحديات كبيرة تنتظر المبعوث الأممي الجديد خصوصا في ظل التحشيد العسكري الذي تشهده البلاد في الفترة الاخيرة.
الجزائر: لا تزال فرنسا تتجاهل جرائمها النووية التي ارتكبتها في الصحراء الجزائرية، ومازالت تتغاضى عن الاعتذار الرسمي والتعويض وهذا ما برز خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي.
المغرب: فضيحة بعد استدعاء خارجية كيان الإحتلال الاسرائيلي رئيس بعثته الدبلوماسية لدى الرباط للتحقيق معه في قضايا تتصل بالفساد الادراي والمالي وشكاوى بالتحرش.
موريتانيا: تساؤلات عن خلفية تشكيل الحزب الحاكم لجنة لاصلاح الحزب بعد تغيير اسمه قبل فترة من حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الى حزب الإنصاف.
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