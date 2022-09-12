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شاهد.. سرايا القدس تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في جنين

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين، استهدافها قوات وآليات الاحتلال "الإسرائيلي" في محيط مخيم جنين بالضفة المحتلة.

العالم-فلسطين

وأوضحت كتيبة جنين الإعلام الحربي، أن مجاهديها استهدفوا بصليات من الرصاص قوات وآليات الاحتلال في محيط المخيم.

كما تمكن المجاهدون من استهداف قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص في محيط دوار السينما، وفي شارع الناصرة، بعدد من العبوات المتفجرة وصليات كثيف من الرصاص بشكل مباشر.

وأكدت الكتيبة، أن مجاهديها تصدوا واشتبكوا مع قوات العدو بصليات من الرصاص والعبوات الناسفة.

وأُصيب ثلاثة مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال، مدينة جنين، واعتقلت أسيراً محرراً، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين والاحتلال.

وأشارت مصادر فلسطينية لموقع فلسطين اليوم، إلى أن تلك القوات حاصرت منزل يعود لعائلة السعدي، واقتحمته واعتقلت الأسير المحرر مجد زاهي السعدي.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال لا تزال مستمرة.

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