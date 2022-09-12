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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: على الحكومة الاميركية توفير الارضية لمشاركة وحضور كافة اعضاء الامم المتحدة
قائد الثورة الاسلامية يبلغ رؤساء السلطات الثلاث السياسات العامة الخطة السابعة التي تم تحديدها باعتماد التقدم الاقتصادي المقترن بالعدالة
متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: البانيا تحتضن منظمة ارهابية تتلقى الدعم من اميركا وبعض الدول الاوروبية
متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: نرفض الاتهامات بشان الهجمات السيبرانية في البانيا
متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: البانيا تحتضن منظمة ارهابية تتلقى الدعم من اميركا وبعض الدول الاوروبية
متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: نرفض الاتهامات بشان الهجمات السيبرانية في البانيا
ناصر كنعاني: ايران لم تطرح مواضيع جديدة في المفاوضات النووية من شانها ان تحول دون التوصل لاتفاق
ناصر كنعاني: على المسؤولين في الادارة الاميركية اعتماد السلوك البناء
ناصر كنعاني: فيما يتعلق بالسعودية فان تركيزنا ينصب على تبني تقاربات بناءة وإيران تستجيب بشكل متناسب لأي عمل وخطوة بناءة
متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: نتوقع نهجا بناء من وكالة الطاقة الذرية ومجلس المحافظين
ناصر كنعاني: فيما يتعلق بالسعودية فان تركيزنا ينصب على تبني تقاربات بناءة وإيران تستجيب بشكل متناسب لأي عمل وخطوة بناءة
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش
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