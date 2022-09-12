المتحدث باسم الخارجية : إيران مع استمرار وتدعيم عملية وقف إطلاق النار في اليمن

العالم - ايران

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي وردا على سؤال مراسل "العالم" القاضي بان المتحدث باسم حركة انصار الله رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام، يقوم بزيارة لايران في هذه الأيام ، يرجى توضيح تفاصيل هذه الزيارة وموقف جمهورية إيران الإسلامية من تمديد وقف إطلاق النار أو تحويله إلى وضع جديد وما هي المناقشات التي جرت بين الطرفين بخصوص هذا الموضوع قال كنعاني : لطالما اكدت ايران على حل الازمة اليمنية بالطرق الدبلوماسية و شددت على ضرورة استمرار وتعزيز عملية وقف إطلاق النار فيه لكن ما يمكن أن يسهم في توطيد عملية وقف إطلاق النار هو رفع الحصار عن اليمن وتلبية احتياجات الشعب اليمني المحاصر.