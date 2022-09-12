شاهد.. خلفيات الإنقسام ازاء قانون الانتخابات الجديد في تونس

العالم - خاص بالعالم

قالت مقني في حديث لبرنامج، ان الانقسام في الساحة السياسية التونسية بدأت منذ 25 جولية لعالم 2021، بعد أن اتخذ الرئيس قيس سعيد اجراءات جديدة، واكد بان الاحزاب في تونس لن تكون على الشاكلة التي كانت عليها من بعد هذا التاريخ.

واوضحت مقني، أن هناك غموض على مستوى التركيبة التي يدنو اليها الرئيس التونسي في مجلس النواب المقبل الذي من المقرر أن يكون فيه غرفتين وليست غرفة واحدة، غرفة لمجلس النواب، وغرفة لمجلس نواب الاقاليم.

وأكدت الصحفية، ان الرئيس التونسي ستكون له كلمة الفصل والكلمة العليا في الانقسام الحاصل على صعيد الساحة السياسية، من أجل بناء الحكومة من جديد، على اسس رسمهما هو، ومع كل المؤيدين للإجراءات التي اتخذها من بعد 25 جولية عام 2021.

ويذكر أن تونس تترقب مضمون القانون الإنتخابي الذي سينظم الإنتخابات المقبلة المقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل.

وانقسمت مواقف مكونات المجتمع المدني والسياسي ازاء قانون الإنتخاب على اعتبار انه سيحدد شكل المرحلة السياسية المقبلة، فالمعارضة اعلنت مقاطعتها للانتخابات التي ستكون في نظرها على مقاس الرئيس قيس سعيد، في المقابل يرى مؤيدو الرئيس أن المسار الذي رسمه هو السيبل لتحقيق الإصلاح الجذري.

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