العالم - ايران

وأوضح العميد حيدري في مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء الاحد أن القوة البرية تمتلك مسيّرات بمديات استراتيجية اضافة الى حيازتها لمسيرات بمدى 2000 كلم، بجانب أخريات أقل انخفاضا.

وأشار الى خصائص المسيرة " آرش 2"، مؤكدا أنها صممت خصيصا لحيفا وتل أبيب، وهي فريدة من نوعها مصممة لهذا العمل.

وأكد العميد حيدري أن القوة البرية لديها الجهوزية في انتاج واستخدام المسيرة " آرش 2" وقد ضُمّت للقوة البرية فعليا وسيكشف عن قابلياتها في المناورات القادمة، ومن خصائصها ايضا دقة اصابة الاهداف وتحديدا كدقة اصابة الاهداف لدى صاروخ "فتح".

وبيّن أن المسيرة آرش 2 تتميز بامكانيات فريدة وتستطيع اعادة تحديد الاهداف بشكل متعدد ومن ثم اصابتها، وبدورنا ننتظر الأوامر العليا لاستخدامها يوما.

من جهة ثانية أشار العميد حيدري الى امتلاك سلاح المروحيات التابع للقوة البرية، لصاروخ "شفق" المصنع محليا من قبل خبراء سلاح المروحيات ووزارة الدفاع الايرانية، بمدى 12 الى 20 كيلومترا.

وأضاف أن بانتاج صاروخ شفق، تضاعف المدى الصاروخي لدينا بواقع 9.5 مرة عن نظيره الاميركي ( تاو)، وهو مزود بمنظار ممتاز ومزود بقابلية " اطلق وأنس"( FIRE & FORGET ) بحيث يتمكن الطيار من اطلاق الصاروخ ومغادرة مسرح العمليات على الفور.