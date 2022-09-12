لوكاشينكو يوافق على مشروع نقل البضائع عبر الموانئ الروسية

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وجاء في المرسوم الرئاسي، الذي تم نشره على موقع الرئاسة البيلاروسية في الإنترنت: "الموافقة على مشروع الاتفاقية بين حكومة جمهورية بيلاروس وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون في تطوير نقل أنواع معينة من البضائع عبر ممرات النقل التي تمر عبر أراضي روسيا وبيلاروس. وتعتبر هذه الوثيقة كأساس للمفاوضات بين الجانبين".

وتم تخويل وزارة النقل في بيلاروس، بإجراء المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية ذات الصلة.

في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، أن مينسك وموسكو تعتزمان التوقيع على اتفاق بشأن نقل بضائع التجارة الخارجية البيلاروسية عبر الموانئ الروسية.