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الرئيس بوتين: عملية التخلي عن الدولار أمر حتمي بالنسبة لروسيا

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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