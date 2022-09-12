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ائتلاف 14 فبراير:

هجمة النظام البحريني تجاه زوار الإمام الحسين(ع) تدل على عقليته الداعشية

هجمة النظام البحريني تجاه زوار الإمام الحسين(ع) تدل على عقليته الداعشية
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير منع النظام الحاكم في البحرين، للمواطنين من السفر إلى العراق لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين «عليه السلام».

العالم- البحرين

وقال المجلس السياسي في بيانٍ عبر الموقع الإلكتروني للائتلاف، إن «منع زوار الأربعين من السفر إلى العراق، ومن بينهم علماء ورجال دين وشخصيات اجتماعية وثقافية عامة، ومئات المواطنين الراغبين في قصد كربلاء، هو تصرف مشين وسيئ ومستنكر بشدة».

وأشار إلى أن هذه الإجراءات العدائية والاستفزازية، التي قام بها النظام المُطبع مع الصهاينة في هذا الوقت، تأتي استمرارًا لأفعاله في العام الماضي، إذ منع أيضًا الزوار من السفر، ليعكس بذلك موقفه من ثورة الإمام الحسين «ع»، والشعائر التي تقام لسيد الشهداء في كل عام .

وأضاف أن «هذه الهجمة الوقحة تجاه مبادئ الإمام الحسين «ع» ونهضته وثورته، تدل على نوع هذا النظام وعقليته الداعشية، ولفت إلى أن استدعاءات جهاز أمنه لزوار العراق وإيران، يمثل استهدافًا واضحًا لعقائد البحرينيين وطقوسهم الدينية؛ ونقيضًا لما يدعيه من احترام الأديان زورًا وبهتانًا».

وقدم الائتلاف التحية إلى آلاف البحرينيين من عشاق الإمام الحسين «عليه السلام»، الذين نجحوا في الوصول إلى كربلاء بعزةٍ وإباء، متجاوزين كل العراقيل وأساليب الترهيب والمنع القسري.

وشدد على أن همجية النظام لن تثني أبناء الشعب عن السفر إلى العراق والمشاركة الكثيفة في إحياء زيارة الأربعين، ومهما بلغ النظام من عنجهية، ووضع عراقيل ومحاولات لمنع الأصلاء من السفر، للمشاركة في هذه المظاهرة المليونية عبر اضطهادهم واستهدافهم، فإن الموالين لأهل البيت والإمام الحسين «ع»، سيصرون على الالتحاق بهذا الحدث العقائدي بكل ثباتٍ وعزيمة.

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ائتلاف 14 فبراير: هجمة النظام البحريني تجاه زوار الإمام الحسين(ع) تدل على عقليته الداعشية

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