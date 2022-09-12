الدولة السورية تفتتح مركزا للتسوية في خان شيخون بمحافظة ادلب

العالم - مراسلون

مئات المواطنين من محافظة ادلب راجعوا مركز التسوية لمعالجة اوضاعهم العسكرية والمدنية قادمين من المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة ليسكنوا قراهم ومناطقهم التي حررها الجيش السوري والحلفاء من رجس الارهاب

بعد اكثر من عشر سنوات من العزلة في ادلب ومع الضغوط التي تشهدها المجموعات المسلحة من قبل مشغليهم.

اضافة الى الحشود العسكرية التي تحاصر المحافظة من الجيش السوري بدأ سكان اهالي هذه المناطق يشعرون بضرورة العودة الى كنف الدولة السورية عبر مراكز التسوية المفتتحة.

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