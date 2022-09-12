وزيرة الثقافة السورية: لن ننسى أبدا دعم الشعب الإيراني

العالم - خاص بالعالم

لقاءات اعتبرت الثقافة بوابة لتعميق العلاقات بين طهران و دمشق وكلتا العاصمتين تسعيان للرقي بالعلاقات الثقافية بين البلدين لتصل الى مستوى العلاقات السياسية الجارية بين ايران و سوريا.



وقال احمد نوروزي رئيس دائرة الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية:"في هذه الزيارة تم ترسيم خطوات تنفيذية وسريعة لانتاج برامج ووثائقيات و التي من شأنها ان تساهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين".



الوزيرة مشوح زارت مقر قناة العالم في طهران وتعرفت عن قرب على عملية اعداد النشرات الخبرية والبرامج فيها.



وفي لقاء خاص مع قناة العالم اكدت مشوح أن سوريا وايران تتمتعان بعلاقات وقواسم ثقافية مشتركة في الكثير من المجالات، فضلا عن التعاون السياسي في أعلى المستويات.

وأكدت الوزيرة مشوح:"نحن لدينا مشاكل وقواسم مشتركة ونبني عليها، العلاقات الثقافية جديدة ولكنها لم ترتقي بعد الى مستوى العلاقات والارادة السياسية العليا في البلدين، ما نقوم به الان هو التعاون في عدة مجالات، التعاون ثقافي متشعب الفروع، على الصعيد الموسيقي، نتحدث الان على تبادل الفرق الموسيقية، معرض الفن التشكيلي".



الوزيرة مشوح وفي اشارة الي التعاون العسكري الايراني في سنوات الحرب علي سورية قالت ان بلادها لن تنسى أبدا دعم الشعب الإيراني ووقوفهم إلى جانب سوريا مؤكدة ان الايرانيين ليسوا مجرد أصدقاء للسوريين وانما إخوان.





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