صحيفة أمريكية: سياسة بايدن تهدد واشنطن بنفس مشاكل أوروبا

العالم- الأميريكتان

وأضافت الصحيفة: "يقود بايدن الولايات المتحدة، إلى نفس كابوس الطاقة الذي تعاني منه أوروبا الآن".

وأشارت المقالة إلى أن الرئيس الأمريكي، أوقف عمليا تأجير مواقع إنتاج النفط والغاز، وكان هذا أحد أولى مراسيمه في منصبه و فيه منع منح تراخيص جديدة في هذه الصناعة.

وذكرت الصحيفة أن مساحة الأرض التي سمحت إدارة البيت الأبيض الحالية بتسليمها للمستثمرين من أجل حفر آبار النفط، أصغر بـ 35 مرة مما كانت عليه في عهد ريتشارد نيكسون، وأصغر بـ 378 مرة مما كانت عليه في عهد رونالد ريغان.

ونوهت بأن "بايدن يحاول الوفاء بوعد حملته، بإنهاء استخدام الوقود القابل للاحتراق من أجل إبطاء عملية الاحتباس الحراري".

وأكدت الصحيفة، أن قرارات مماثلة في أوروبا أدت إلى أزمة طاقة وأزمة اقتصادية حادة: بدأ الاتحاد الأوروبي في إغلاق محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، مع عدم وجود بديل. والآن تدفع أوروبا الثمن: من أغسطس 2019 إلى يوليو من هذا العام، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في المنطقة بنسبة 1500٪.

والآن، يتخذ قادة الاتحاد الأوروبي إجراءات راديكالية صارمة لتجنب الكارثة، ولكن الاتحاد رغم ذلك فوضى اقتصادية - تراجعت أسواق الأسهم، واليورو في أدنى مستوياته منذ 20 عاما، والشركات تغلق بشكل جماعي. ولكن كل هذه التدابير لم تسهم كثيرا في خفض الاحتباس الحراري، لأن مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يزداد في البلدان النامية.