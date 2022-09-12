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الإطار التنسيقي في العراق يثمن موقف تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني ويؤكد المضي بحواراته لتشكيل الحكومة

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

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