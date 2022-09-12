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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسل العالم:مقتل 4 من عناصر "الحزام الأمني" الموالي للإمارات واصابة 5 آخرين بتفجير استهدف دوريات لهم بمديرية مودية في أبين جنوبي اليمن
الاعلام العبري: إصابة مستوطن بالرأس خلال مواجهات بين الفلسطينيين ومستوطنين على أراضي مسافر يطا جنوب الخليل
الإطار التنسيقي بالعراق يؤكد استمراره بالحوار مع جميع الاطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات
الإطار التنسيقي في العراق يثمن موقف تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني ويؤكد المضي بحواراته لتشكيل الحكومة
الاعلام العبري: 4 إصابات بينهم إصابة حرجة جدًا جراء اصطدام سيارة بالمارة في ميدان الدولة في تل أبيب
زيارة الاربعين استمرار توافد الزوار على كربلاء المقدسة لاحياء أربعينية الامام الحسين عليه السلام
زيارة الاربعين استمرار عودة الزوار من كربلاء المقدسة الى ايران بعد احياء ذكرى الأربعينية
مراسل العالم: استشهاد جندي سوري واصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات مع خلايا من تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية
غروسي: جهودنا لم تكن مثمرة حتى الان بتنفيذ الابحاث التي نحاول القيام بها بالتعاون مع إيران، ومازلنا ننتظر حدوث هذا الامر
غروسي: العديد من الدول بدأت نشر الأسلحة النووية في السنوات الماضية ، لكن إيران كانت شفافة للغاية في الحفاظ على التزاماتها بهذه المعاهدة
الإطار التنسيقي في العراق يثمن موقف تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني ويؤكد المضي بحواراته لتشكيل الحكومة
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.