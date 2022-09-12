الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم:مقتل 4 من عناصر "الحزام الأمني" الموالي للإمارات واصابة 5 آخرين بتفجير استهدف دوريات لهم بمديرية مودية في أبين جنوبي اليمن

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طالبان تنفي توقيف 3 موظفات أمميات

الشيخ البغدادي: أمريكا وراء كل أزمات المنطقة

إصابة مستوطن بجروح خطيرة في 'مسافر يطا'

مراسل العالم: اشتباكات مسلحة في ريف حلب تخلف قتلى وجرحى

الاحتلال يطالب ألمانيا بالضغط على السلطة لتكثيف نشاطاتها الأمنية في الضفة

خلال ملتقي أهلي.. العشائر في الجزيرة السورية تجدد الولاء للحكومة +فيديو