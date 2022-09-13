دور بلدية مهران في خدمة زوار آل البيت عليهم السلام

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وفي مقابلة خاصة أجراها مراسلنا من منفذ مهران الحدودي مع رئيس بلدية مهران ناد علي بور حول دور البلدية في خدمة زوار أهل البيت عليهم السلام والاعمال التي تقدمها لهؤلاء الزوار الكرام، أشار علي بور أن البلدية بما عليها من مسؤوليات ذاتية تبذل قصارى جهدها لأبناء المدينة وان رئيس بلدية مهران واجباته تختلف عن رؤساء البلديات الآخرين كون في أيام الزيارة يتوجب أن يكون في مستوى تلك الزيارة وخادما لزوار الامام الحسين (ع) لتوفير كل الخدمات للزوار الكرام.

ويواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه تدفقهم على مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.



وقال محافظ المدينة نصيف الخطابي إن من المرجح أن يصل عدد الزوار الى نحو اثنين وعشرين مليونا، واضاف أن نحو ثلاثة ملايين زائر أجنبي دخلوا كربلاء المقدسة، مرجحا وصول هذا العدد إلى أكثر من ستة ملايين.

وأكد أن الزيارة تسير بانسيابية عالية، وقال إن الخطة الأمنية والخدمية للزيارة بدأت في وقت مبكر، وإن هناك تنسيقا بين جميع الأجهزة والمؤسسات لإنجاحها.

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