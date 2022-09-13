لا للتكنلوجيا من أجل العنصرية .. شعار عدة ولايات اميركية

العالم - هاشتاغ

ويسهل هذا المشروع مراقبة الفلسطينيين واخراجهم من أراضيهم، ويساعد في توسيع المستوطنات، عبر دعم ادارة الاراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر منظمو الاحتجاجات أنّ المشروع يزيد من سياسات الفصل العنصري وقمع الفلسطينيين. وطالبوا الشركتين بإلغاء عقد المشروع مع الكيان البالغ قيمته مليار ومئتي مليون دولار.

عمليات المقاومين في فلسطين تأتي لتبقي الذاكرة حية بالقضية الفلسطينية، رغم ميول البعض إلى التطبيع مع الاحتلال بمختلف أشكاله. فقد أثار ظهور شخصية اعلامية جزائرية على قناة "آي 24" الاسرائيلية، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، الصحفي الجزائري عبدو سمار شارك في برنامج يحمل عنوان "المغرب" على القناة الاسرائيلية، تناول الأزمة بين تونس والمملكة المغربية. كأول جزائري يكسر الخطوط الحمراء ويتواصل مع اعلام الاحتلال.

مشاركة سمار في البرنامج اعتبرها النشطاء ارتماء في الحضن الصهيوني، وخيانة وطنية، لا سيما وان الجزائر تعتبر من الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

نبقى مع القضية الفلسطينية، ولكن إلى بعد آخر، حيث ذكرت مصادر تابعة لكيان الاحتلال الاسرائيلي بأن سبعة جنود من جيش الاحتلال أصيبوا بحروق، نتيجة إحراق شاب لبرج مراقبة عسكري في بيت أمر شمال مدينة الخليل المحتلة. وغادر الشاب موقع العملية. المصادر قالت إن الشاب تمكن من اقتحام الموقع وإضرام النار فيه، على غفلة من الجنود الذين كانوا نياما في وقت العملية، واعتبرتها حماس عمل بطولي، يؤكد هشاشة تحصينات الاحتلال، كما أكدت على أن الخليل خزان ثوري هائل، داعية المقاومين فيه إلى توجيه السلاح نحو الاحتلال. علما أن الشاب تمكن من الانسحاب من موقع العملية.

إلى مصر وعودة جديدة لقضية السرقات الفنية، فبعد استخدام أحدى لوحات الفنان الروسي غيورغي كوراسوف، في جدارية مترو الانفاق في القاهرة دون إذنه، وكذلك استخدام لوحة للفنان المصري وليد ياسين على العملة المصرية دون إذن منه أيضا، تعود قضية السرقات من جديد مع تمثال "قوة الطبيعة" للنحات الايطالي لورينزو كوين، الذي تتربع نسخة مسروقة منه في مدينة العلمين المصرية، موقع النحات الايطالي، طالب بتوضيح رسمي عن القضية، مؤكدا أن التمثال يوجد منه أربع نسخ أصلية في أربع بلدان في العالم، ومصر ليست منها، القضية اثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وإلى زيارة الاربعين المليونية، حيث لا تزال الحشود المليونية تتوافد إلى كربلاء الحسين، من كل اصقاع الارض، من ايران الى نيجيريا والبحرين ، وليس اخرها حتما الموكب الذي وصل اخيرا من الاحساء السعودية.