الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ممثل قائد الثورة الاسلامية يشكر المواكب الحسينية بمناسبة زيارة اربعينية الإمام الحسين (ع)

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

عبر آية الله الحسيني ممثل قائد الثورة الاسلامية، عن شكره للشعب العراقي الكريم واصحاب المواكب على استضافتهم الكريمة لزوار أبي عبد الله الحسين من كل نقاط العالم.

العالم - العراق

ويواصل آلاف الزوار مسيرهم مشياً على الأقدام من مختلف المناطق في العراق، باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، على امتداد مئات الكيلومترات.

ويشهد طريق النجف – كربلاء، وهو طريق المشاية، تدفق ملايين الزوار متوجهين الى مدينة كربلاء حيث يتجمع الملايين حول القبتين الذهبيتين لمرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع)، في أكبر تظاهرة بشرية يعرفها التاريخ.

وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، يوم الخميس الماضي ، نشر فرق خاصة لتوزيع الكمامات وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة خلال فترة إحياء مراسم زيارة أربعين الامام الحسين (ع) في كربلاء. وبحسب معاون الأمين العام للشؤون الفكرية والثقافية في العتبة، أفضل الشامي، فإن “هذه الفرق تم توزيعها في مداخل الصحن الحسيني الشريف لتوزيع الكمامات على الزائرين”.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. موكب اهالي احساء السعودية يصل الى العراق

شاهد.. العراق يستضيف زيارة مليونية من شتی الدول

تعطيل الدوام الرسمي في 3 محافظات العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحشد الشعبي يعثر على حشوات قاذفة وقنابر هاون في كربلاء

ليبيا.. تكرار نفوق الأسماك يؤشر إلى تزايد التلوث البحري

مصادر صحفية.. الملک المغربی يشارك في القمة العربية بالجزائر

محكمة إماراتية ترفض تسليم الدنمارك بريطانيا متهما بالتهرب الضريبي

"صفقة خلف الكواليس".. البرلمان الأوروبي يعين أمينا عاما جديدا في قرار مثير للجدل

مسؤول عسكري أميركي يدعو الدول الى استعادة مواطنيها من مخيم الهول في سوريا