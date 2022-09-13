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"هجوم بلا سبب"..قتيلان بينهما ضابط شرطة و3 جرحى بحوادث إطلاق نار فى كندا

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الكندية أن شخصين، أحدهما ضابط شرطة، لقيا مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في سلسلة حوادث إطلاق نار في مقاطعة أونتاريو بجنوب شرق البلاد مساء الاثنين.

العالم - الأميركيتان

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت الشرطة إن مسلحا أطلق النار على ضابط شرطة من مسافة قريبة في ما وصفته الشرطة بأنه "هجوم بلا سبب" وأرداه قتيلا في مدينة ميسيسوغا بغرب تورنتو، كما أصيب في ميسيسوغا شخص آخر بجروح.

وبعد أقل من ساعة على ذلك، وقع إطلاق نار في بلدة ميلتون المجاورة حيث قتل شخص وأصيب آخران.

وحسب الشرط فإن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما، ويشتبه بتورطه في كلا الحادثين، سرق سيارة جيب وهرب من مكان الحادث قبل أن يتم العثور عليه في مدينة هاملتون بجنوب تورونتو.

وأفادت الشرطة بأنه بعد ملاحقته تمت إصابة المشتبه واعتقاله، قبل أن يعلن وفاته في وقت لاحق.

وحسب تقارير، فإن المصاب في ميسيسوغا تعرض لجروح لا تهدد الحياه، بينما المصابان في ميلتون أحدهما في حالة حرجة والآخر في حالة خطيرة.

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