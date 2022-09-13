تدشين فعاليات المولد النبوي الشريف بعدد من مديريات 'ذمار' باليمن

العالم - اليمن

ففي مديرية المنار، نظّمت فعالية خطابية، أكد خلالها وكيل المحافظة، محمود الجبين، ومدير المديرية، عبد الولي السبلاني، وأمين عام المجلس المحلي، حمود سباع، على المكانة العظمية لذكرى المولد النبوي الشريف في نفوس اليمنيين.

ودعوا إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات المولد لترسيخ الارتباط والولاء للرسول الكريم والصمود في مواجهة العدوان.

وفي مديرية جبل الشرق، تطرقت كلمات الفعالية ألقاها وكيل المحافظة، هلال يحيى المقداد، ومدير مكتب الإرشاد بالمديرية العزي هادي، ومسؤول القوى البشرية، أحمد المعبري، إلى دور المجتمع في إنجاح فعاليات المولد واستغلال المناسبة في تعزيز الأخوة والتماسك في مواجهة التحديات الراهنة .

وفي مديرية عتمة، أكد وكيل المحافظة، علي عاطف، ومدير مكتب هيئة الأوقاف، عبدالله الجرموزي، أن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي يتمثل في العودة إلى النهج القويم ومواجهة كل قوى الظلم والجبروت.

اما مديريتي وصاب السافل وضوران، فقد أشارت كلمات الفعاليات إلى أهمية إبراز مظاهر الاحتفال بالمولد والمشاركة الواسعة لإنجاح الاحتفالية الكبرى التي ستقام في مركز المحافظة.

حضر الفعاليات قيادات محلية وتنفيذية وأمنية وعسكرية وممثلو الحشد والتعبئة العامة والشخصيات الاجتماعية.

وكانت مديريات عنس والحداء شهدت، مساء الاحد، تدشين فعاليات المولد النبوي الشريف بحضور قيادات المكاتب التنفيذية في المحافظة والمديريات، وأعضاء المجالس المحلية والقيادات التربوية والأمنية والثقافية.