الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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مراسل العالم: زيارة الاربعين تجري بانسيابية تامة وكافة مداخل المدينة شهدت دخول وخروج الملايين بسهولة.

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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