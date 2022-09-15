الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس مجلس الدوما الروسي: واشنطن مخطئة إذا اعتقدت أن الحرب لن تمسها

رئيس مجلس الدوما الروسي: واشنطن مخطئة إذا اعتقدت أن الحرب لن تمسها
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، واشنطن، من عواقب عسكرة كييف، حيث صرح بأن واشنطن تخطئ بظنها أن الحرب لن تمسها في النهاية.

العالم - روسيا

جاء ذلك في منشور لـ"فولودين" بقناته على تطبيق "تليجرام"، حيث كتب: "يقول البيت الأبيض إنه يدين الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا. وماذا فعلت واشنطن لوقف قصف المدنيين في دونباس، حيث يعيش الناس تحت وطأة الخوف دون ماء وكهرباء لأكثر من 8 سنوات؟".

وأضاف: "ماذا تفعل واشنطن الآن لوقف الهجمات على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه من قبل القوات الأوكرانية، والتي تهدد بكارثة نووية؟ فقط تواصل عسكرة النظام النازي في كييف، ما دفعه لارتكاب جرائم جديدة".

وتابع: "يجب أن يكون مفهوما أن جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة سوف تتحقق على أي حال. وسوف يتم اجتثاث النازية من نظام كييف، وتدمير المساعدات العسكرية الغربية".

وقال: "وإذا اعتقدت واشنطن، بمواصلتها الحرب حتى آخر أوكراني، أن الحرب لن تمسها، فهي مخطئة للغاية".

روابط ذات صلة

بوتين: روسيا قادرة على التعامل مع الضغط الغربي

بوتين يحذر ماكرون من خطر حدوث "كارثة نووية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رسالة مؤثرة من الأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان... ناصر أبو حميد: أترك خلفي شعبًا عظيمًا لن ينسى قضيتي وقضية الأسرى

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. المماطلة في ترسيم الحدود البحرية وخيارات المقاومة

بالفيديو.. حماس تطوي صفحة توتر مع سورية دام أكثر من عشر سنوات

الصحة الإيرانية: 15 وفاة و624 إصابة جديدة بكورونا

إيران تدين الحظر الأميركي الجديد بذريعة التورط في هجمات سيبرانية

أوزبكستان تعلن رغبتها بتوريد المشتقات من إيران