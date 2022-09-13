سفیر تونس: لن ندخر أي جهد لحماية علاقاتنا المميزة مع إيران

العالم - ايران

وأعرب السفير عن بالغ شكره للشعب الايراني وحكومته لاستضافته ومالقيه من حسن معاملة خلال مهمته في ايران، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وتونس في مختلف المجالات.

بدوره وصف وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء العلاقات بين البلدين جيدة، مشيرا الى تطابق وجهات النظر بين الجانبين في الكثير من القضايا الاقليمية والدولية.

واعتبر أمير عبداللهيان آفاق العلاقات الثنائية جيدة، مشددا على أهمية تعزيز هذه العلاقات وتقوية التعاون بين الجانبين والعمل المشترك للمزيد من تنمية الروابط بين كلا البلدين.

وأشاد وزير الخارجية الايراني بالموقف الايجابي البناء الذي اعتمدته تونس وشعبها في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومعارضة عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الافريقي، موضحا عدم وجود أية قيود لتعزيز العلاقات بين ايران وتونس.