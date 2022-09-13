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رغم الصعوبات..

شاهد.. الحشود المليونية تواصل زحفها نحو كربلاء المقدسة

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

الحشودُ المليونية من محبي أبي عبدِ الله الحسين عليه السلام تواصل زحفها نحو قبلة الأحرار لإحياء زيارة الأربعين.

العالم - مراسلون

مشاهد تتكرر كل عام في مثل هذه الأيام، نساء ورجال واطفال وشباب، الجميع يزحفون سيراً على الاقدام في هذه المسيرة العفوية ليسطروا ويَرسُموا أجمل صور الولاء لسيد الشهداء عليه السلام.

جمع غفير من الزائرين ومواساةً لأمير المؤمنين الامام عليِ بن ابي طالب عليه السلام بأربعينية ابنه الحسين عليه السلام يبدؤون المسيرةَ من مدينة النجف الاشرف مشياً على الاقدام إلى كربلاءَ المقدسة.

زوار الإمام الحسين القادمون من كل حدبٍ وصوب إلى كربلاِء الإباء جاءوا ليعلنوا نصرتهم لإمامهم رغم الصعوبات، ومنها حرارةُ الطقس، فهم يواصلون الرسالة والنهضة والمنهج الذي رسمه بدمه الزاكي بمواصلتهم المسيرةَ إلى كربلاء المقدسة في كل عام.

تعتبر مسيرة الاربعين محطة خالدة في التاريخ الاسلامي وهي ثورة اسلامية ناعمة رسالتها التضحية من أجل العقيدة ومظهر للطاقات الايمانية.

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