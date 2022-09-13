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مخطط استيطاني لمضاعفة مستوطني 'جبل أبو غنيم'

مخطط استيطاني لمضاعفة مستوطني 'جبل أبو غنيم'
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

تعد سلطات الاحتلال الاسرائيلي خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في مستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، رغم عدم تواصلها مع الاستيطان القائم.

العالم- فلسطين

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أنَّ "الحديث يدور عن مستوطنة جديدة ستقام في مكان حساس للغاية من ناحية المناظر الخلابة والمناخ، المعروف بموقع أثرى عالمي حسب "اليونسكو"، في مصاطب قرية بتير في بيت لحم."

وأشارت إلى أنَّ الحي الاستيطاني "هار جيلو الغربي" سيقام من الجهة الثانية لقرية الولجة (جنوب غرب القدس) المحاذي لـمستوطنة "هار جيلو".

وتابعت: "إذا أقيم الحي الاستيطاني، ستُحاصر الولجة من أربع جهات بجدار الفصل العنصري الذي سيرتفع لسبعة أمتار، وستبنى 560 وحدة استيطانية".

واعتمدت قرية "بتير" ذات المُدرّجات المائية والأثرية على لائحة التراث العالمي، ضمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في عام 2014.

يذكر أن تقديرات "إسرائيلية" وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

ويعدّ القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضٍ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

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