رئيسي لـ'باشينيان': الأمن في القوقاز يحظى ببالغ الأهمية لإيران

العالم - إيران

وأعرب الرئيس الإيراني اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي أجراه معه رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن قلقه من استمرار النزاع في المنطقة، وأضاف أن: منطقة القوقاز تمر بظروف خاصة وللأسف لم يعود الأمن اليها.

وأشار إلى نفوذ الكيان الصهيوني في المنطقة واعتبره عنصرا لزعزعة الأمن وتهديدا للمنطقة بأكملها.

ولفت أن إيران ترصد باستمرار تطورات الأوضاع في القوقاز مؤكدا أن المنطقة لا تتحمل اندلاع حرب جديدة.

وأكد رئيسي أن الأمن و الاستقرار في منطقة القوقاز يحظى ببالغ الأهمية لإيران، وأضاف أنه على الموقعين على البيان الثلاثي لوقف إطلاق النار الالتزام به والامتناع عن أي إجراء يقود إلى احتدام الأزمة في المنطقة.

واستطرد بالقول إن الحدود التاريخية بين إيران وأرمينيا تمثل أرضية لضمان الأمن والتعاون في المنطقة وأن طهران عاقدة العزم على التعاون في شتى المجالات خدمة لرفاه المنطقة و ضمان أمنها.

من جانبه أشار رئيس الوزراء الأرميني نیکول باشینیان خلال الاتصال إلى مستجدات الساحة في منطقة القوقاز وقال إن الجمهورية الاسلامية الإيرانية لعبت دوما دورا فاعلا و بناءا في تبريد الأزمات في المنطقة.

وأعرب عن ارتياحه في أن العلاقات بين طهران ويريفان تشهد وتيرة متنامية، وأكد أن أرمينيا ترغب في توطيد العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات.