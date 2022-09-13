سفينة وقود ثالثة يحتجزها تحالف العدوان في خرق جديد للهدنة

العالم ـ اليمن

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة البنزين "سالا كريفا" مواصلا بذلك خرق الهدنة المؤقتة بمشاركة من الأمم المتحدة، ليرتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى ثلاث.

واعتبر المتوكل استمرار القرصنة على سفن الوقود في ظل الصمت الأممي المعيب تأكيد على أن تصريحات دول التحالف والأمم المتحدة عن السلام مجرد دعايات كاذبة.

ولفت إلى أن صلف العدوان وتشديده للحصار وتعنته في احتجاز سفن المشتقات النفطية وخروقاته المتواصل للهدنة، يندرج ضمن مخططات العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني.

وكان تحالف العدوان السعودي أقدم يوم أمس الاثنين، على احتجاز سفينة بنزين "ردروبي" في خرق جديد للهدنة الإنسانية والعسكرية المؤقتة.