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وزيرة الطاقة اللبناني: ملف الفيول الايراني ينتطر ترتيبات زيارة طهران

وزيرة الطاقة اللبناني: ملف الفيول الايراني ينتطر ترتيبات زيارة طهران
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

اشارت معلومات صحفية" بان "وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان وليد فياض قام بمتابعة الإجراءات وتجهيز الأمور اللوجستية وعقد اللقاءات المناسبة، وذلك في سبيل استيراد الفيول الايراني بإنتظار الترتيبات الرسمية مع السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني لزيارة طهران".

العالم- لبنان

واكد وزير الطاقة في لبنان بأن "وزارة الطاقة قامت بكل ما عليها من واجبات في هذا السياق".

وفي السياق، اكدت مصادر معنية بان "ملف الفيول الايراني يأخذ منحى إيجابيا، ولا تعقيدات في هذا السياق حاليا". واشارت المصادر الى "الدور الذي لعبه وفد حركة أمل الى ايران ولقاءه مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان".

وفي معلومات حول زيارة وفد الحركة الى ايران، اشارت الى ان عبد اللهيان خصص للوفد الحركي أكثر من ساعة ونصف في وزارة الخارجية الايرانية بحث فيه عدة ملفات ومنها ملف الطاقة الذي اخذ حيزا مهما.

ولفتت المعلومات الى ان "ايران مستعدة لإقامة معملين للكهرباء في بيروت والجنوب بقوة 1000 ميغاواط لكل معمل، وبمعامل بقوة 25 ميغاواط في المناطق حيث يحدد لبنان، وهي بإنتظار رد الحكومة اللبنانية".

واشارت الى ان "ايران على استعداد كامل لمساعدة لبنان في كل المجالات ومنها المواد الغذائية والدواء والسلع بالاضافة الى الطاقة عبر اتفاقيات تعقد بين الدولتين".

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