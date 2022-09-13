الصحة الإيرانية: 22 وفاة و618 إصابة جديدة بكورونا

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 540 ألفا و 316 إصابة مؤكدة.

وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 187 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت أن: 466 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 7 ملايين و317 ألفا و290 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأشار التقرير إلى تسجيل 22 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 144 ألفا و221 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و53 ألفا و673 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و446 ألفا و638 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونا و85 ألفا و666 شخصا الجرعتين الثالثة والرابعة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و585 ألفا و977 جرعة.

وتم لغاية الآن إجراء 53 مليونا و946 ألفا و758 إختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في إيران.

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 35 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و342 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و71 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).