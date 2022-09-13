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نمو بنسبة 40% في صادرات إيران لدول (إيكو)

نمو بنسبة 40% في صادرات إيران لدول (إيكو)
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث بإسم الجمارك الإيرانية روح الله لطیفي أن صادرات إيران للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) شهدت نموا بنسبة 40%.

العالم - إيران

وقال لطيفي: لقد بلغت الصادرات غير النفطية للبلاد إلى الدول التسع الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس)، 4 مليارات و118 مليون دولار،أي بزيادة بلغت 40% قياسا لنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع قائلا: إن الاهتمام بدول الجوار، والعلاقات الاقتصادية والسياسية الثنائية أو متعددة الأطراف، والعضوية في الاتفاقيات الإقليمية، وتعزيز العلاقات الثنائية، هي من بين السياسات الثابتة لإيران والحكومة الحالية التي أدت إلى إيجاد تغييرات متزايدة في العلاقات التجارية الإيرانية.

وأضاف المسؤول الإيراني: منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس، تم تبادل 9 ملايين و107 آلاف و402 طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و893 مليون و869 ألف و451 دولار بين إيران و9 دول أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، الذي شهد زيادة بنسبة 39٪ مقارنة إلى الاشهر الـ5 الأولى من العام الماضي.

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