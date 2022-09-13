لأول مرة منذ اعتقاله.. عائلة الأسير 'عبد الله البرغوثي' تتمكن من زيارته

العالم- الأردن

ونقلت وكالة "قدس برس" عن مصادر خاصة أنّ الزيارة استمرت "لمدة 45 دقيقة من خلف الرجاج".

ووeق ذات المصادر: "تمكنت عائلة الأسير الأردني ثائر اللوزي، أيضا، من زيارته، بعد انقطاع دام أكثر من 4 سنوات" .

وهدد اللوزي بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، بعدما قررت إدارة السجون اقتصار زيارة ذويه على عشرة دقائق فقط، قبل أن تتراجع عن قرارها".

ودخل البرغوثي عامه الـ20 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتقاله من جانب قوات خاصة إسرائيلية في مدينة البيرة (وسط الضفة الغربية)، في آذار/مارس 2003.

ويعدّ البرغوثي صاحب أعلى حكم في سجون الاحتلال، بـ67 مؤبداً، إذ يتهمه الاحتلال بالوقوف خلف عشرات العمليات الفدائية.

فيما أصدرت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، قبل عام، حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً على الأسير اللوزي، بعد تنفيذه عملية فدائية في مدينة إيلات (جنوب فلسطين المحتلة) عام 2018، حيث هاجم عدداً من المستوطنين بواسطة مطرقة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم