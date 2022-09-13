أذربيجان تحمل القادة السياسيين الأرمن مسؤولية التصعيد ..والمجلس الوطني الأرميني يصدر بيانا

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان عقب اجتماع الرئيس إلهام علييف مع القيادة العسكرية إن "الاستفزازات التي قامت بها القوات الأرمنية على الحدود بين البلدين تم صدها، كل الأهداف تحققت"، مشيرا إلى أن "مسؤولية التصعيد تقع بالكامل على القادة السياسيين الأرمن".

جاء هذا التصريح بعد اندلاع اشتباكات مسلحة على الحدود بين البلدين الليلة الماضية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى لدى الجانبين، وتبادلت يريفان وباكو الاتهامات بالتسبب في تصعيد التوتر.

من جانب آخر، طالب ممثلو المجلس الوطني الأرمينين بإجراءات فورية للقضاء على الاعتداء الذي تواصلها أذربيجان على أراضي أرمينيا.

واليوم، أصدر ممثلو المجلس الوطني الأرميني بيانا دعوا فيه إلى تدخل المجتمع الدولي، من أجل منع انتهاكات جمهورية أذربيجان أراضيها.

وبحسب مراسل الإذاعة الأرمينية من يريفان، جاء في البيان: نطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات التي ترتكبها القيادة العسكرية والسياسية الأذربيجانية ضد أرمينيا، والانتهاك الصارخ لمبدأ حظر استخدام القوة والتهديد باستخدام القوة ضد وحدة الأراضي الأرمينية، وهو ما ينص عليه ميثاق المنظمة الدولية، وقد أكدت عليه الدول".

كما جاء في البيان: "نتوقع من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مراجعة الوضع الحالي على الفور وتنفيذ الإجراءات الناشئة عن هذا الوضع وتنفيذ تدابير فورية ناتجة عن الالتزامات التي قبلتها هذه الاتفاقية بهدف الحفاظ على وحدة أراضي جمهورية أرمينيا.

وايضا طالب النواب الأرمينيون، من الاتحاد الروسي بتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقات ذات الصلة الموقعة بين جمهورية أرمينيا والاتحاد الروسي في أقرب وقت ممكن من أجل حماية الأمن الإقليمي لأرمينيا ".