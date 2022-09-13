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منظمة الموانئ الايرانية: طاقم السفينتين اليونانيتين الموقوفتين لم يحتجزوا وهم يزاولون اعمالهم وفقا للقوانين الايرانية والاتفاقيات البحرية الدولية

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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