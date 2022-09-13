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وسائل اعلام عبرية..

قراصنة يخترقون بيانات ملايين الإسرائيليين بينهم لابيد ونتنياهو

قراصنة يخترقون بيانات ملايين الإسرائيليين بينهم لابيد ونتنياهو
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن "قراصنة أعلنوا أنهم استولوا على بيانات ملايين الإسرائيليين بمن فيهم رئيسا الوزراء الحالي يائير لابيد، والسابق بنيامين نتنياهو".

العالم -الاحتلال

وأضافت أنهم "عطلوا أيضا موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وقال موقع "واللا" العبري إن " مجموعة الهاكرز "war_dark" قالت "إنها تمكنت من اختراق قاعدة بيانات تحتوي على حوالي 9.5 ملايين سجل لمستوطنين إسرائيليين، بمن فيهم يائير لابيد وبنيامين نتنياهو".

وأضاف : "أفرج القراصنة عن معلومات جزئية عن 8300 سجل، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، الاسم وبطاقة الهوية وتاريخ الميلاد وحقوق التصويت".

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" فذكرت أن "المجموعة تمكنت من إسقاط الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة العامة (قناة كان).

وتعذر الدخول إلى موقع القناة الإسرائيلية، ما يمكن أن يؤكد صحة الأنباء عن إسقاطها بهجوم إلكتروني.

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وسائل اعلام عبرية.. قراصنة يخترقون بيانات ملايين الإسرائيليين بينهم لابيد ونتنياهو

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