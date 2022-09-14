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الولايات المتحدة تسجل وفاة ثانية بجدري القردة

الولايات المتحدة تسجل وفاة ثانية بجدري القردة
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية تسجيل وفاة ثانية بجدري القردة في البلاد هذا العام.

العالم-الامريكيتان

وذكر بيان صادر عن إدارة الصحة المحلية أن المتوفى وهو من سكان لوس أنجلوس كان يعاني من ضعف شديد في المناعة قبل نقله إلى المستشفى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالته، من أجل حماية السرية.

وجاء في البيان: "نشجّع الأشخاص الذين يعانون نقصا حادا في المناعة، ويشتبهون بإصابتهم بجدري القردة، على طلب الرعاية الطبية والعلاج في مراحل مبكرة وعلى البقاء تحت الرعاية خلال فترة مرضهم".

وسجّلت الولايات المتحدة أول وفاة بجدري القرود في 30 أغسطس الماضي، علما بأن السلطات قالت إن المتوفى كان يعاني نقصا حادا في المناعة، وإنها تجري تحقيقات لمعرفة مدى تأثير الإصابة على وفاته.

ويأتي الإعلان عن ثاني وفاة على صلة بجدري القردة، في حين تتراجع منذ منتصف أغسطس الماضي، وتيرة الإصابات في البلاد.

وسجلت في الولايات المتحدة 22 ألف إصابة بالجدري، في موجة التفشي الحالية والتي بدأت في مايو، وتلقي 460 ألف جرعة لقاحية مضادّة للمرض في 35 ولاية.

وعادة ينتقل المرض من خلال ملامسة البثور الجلدية، أو لعاب شخص مصاب، وكذلك من خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش أو المناشف، ويبقى المصاب معديا حتى تتقشر البثور ويتكون جلد جديد.

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الولايات المتحدة تسجل وفاة ثانية بجدري القردة

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