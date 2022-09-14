عبداللهيان يؤكد على تسوية النزاع بين اذربيجان وارمينيا بالطرق السلمية

العالم - ايران

في اللقاء شكر وزير الخاجية الايراني حسين امير عبداللهيان، السفير الروسي ليفان جاغاريان، لجهوده خلال مهمته في طهران ، واشار إلى دور السفراء في إرساء الأسس لتوسيع العلاقات الثنائية، مؤكدا على استكمال وثيقة التعاون طويل الأمد بين البلدين.

ورفض أمير عبداللهيان ، العمل العسكري بين أذربيجان وأرمينيا ، مؤكدا على حل الخلافات بالطرق السلمية والسياسية.

واعتبر وزير الخارجية الايراني أي تغيير جيوسياسي في المنطقة بانه غير مقبول، مؤكدا على ضرورة محاولة استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه وصف السفير الروسي فترة مهمته الدبلوماسية كسفير لبلاده في طهران، بانها مرحلة هامة في حياته السياسية.

ووصف جاغاريان حضوره لقاء الرئيس الروسي مع قائد الثورة الاسلامية بأنه أفضل ذكرياته في إيران.

وشدد أيضًا على عزم جمهورية روسيا الاتحادية على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.