الإفراج بكفالة عن كاتب أردني معارض انتقد الملك ورحلات المسؤولين

العالم - الأردن

وقال المحامي "عاصم العمري" لوكالة "فرانس برس" إن "محكمة صلح جزاء عمان أفرجت اليوم (الثلاثاء) عن موكلي الكاتب عدنان الروسان (71 عاما) بكفالة عدلية قيمتها ألف دينار (حوالى 1400 دولار)".

وبدأت محكمة أردنية في 22 أغسطس/آب محاكمة "الروسان" ووجهت له تهم "الحض على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمة، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ومكانتها، وذم هيئة رسمية، وتحقير موظف عام".

ويحاكم "الروسان"، بحسب محاميه، على خلفية مقالين؛ الأول نشر في 23 يوليو/تموز الماضي على صفحته على موقع "فيسبوك"، بعنوان: "كثير النط قليل الصيد.. اقعد في بلدك فالرطل بمحله قنطار"، وانتقد فيه رحلات الملك إلى الخارج، قائلا إن "هذه النطنطة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي لا تفيد أحدا".

ونشر المقال الثاني في 30 يوليو/تموز بعنوان: "عشائر أردنية تستعد لإعلان موقفها مما يجري في الوطن"، وأنتقد فيه تعيين أبناء المسؤولين.

وقال فيه: "من حقنا أن نطالب بحقوقنا، هاني الملقي وعمر الرزاز وعبدالله النسور وعلي أبو الراغب وعبد السلام المجالي وممدوح العبادي وعبدالرؤوف الروابدة والعيسوي (رؤساء وزراء سابقين ومسؤولون) إلى آخر منظومة المتكرشين وأبنائهم وبناتهم ليسوا أحسن منا".

ويعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، فارتفعت نسب البطالة عام 2021 إلى حوالي 25% وفقا للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50%.

كذلك، ارتفعت نسبة الفقر إلى 24% وتجاوز الدين العام منتصف عام 2022، 51 مليار دولار، أي بنسبة تزيد عن 110,6% من الناتج المحلي الإجمالي.