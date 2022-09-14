النووي الإيراني والحلول الغربية الغامضة

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور وسام إسماعيل ان الغرب يريد اتفاقا نوويا مع إيران لكن لا يريد أن يقدم أي ضمانات لطهران.

وأضاف انه يفترض على الطرف الأوروبي أن يقدم الضمانات لكي يأخذ ايجابية المفاوضات، مؤكدا ان الجانب الاميركي يفاوض ليس من أجل أن يضمن سلمية البرنامج النووي الايراني ولكن يفاوض من أجل تحقيق أهداف تخدم أجنداته في المنطقة.

الدكتور وسام إسماعيل اشار الى ان واشنطن تفاوض من أجل اطار تكتيكي من أجل تحقيق هدف استراتيجي يريد الوصول اليه. مؤكدا انه بالمقابل ان الاجانب الايراني يفاوض من أجل الوصول الى اتفاق يؤكد من خلاله للعالم ان برنامجه سلمي ولكن مقابل ذلك هناك حقوق سيادية يريد ان يحافظ عليها ويضمنها ويريد ان يستفيد من مزايا حرم منها على مدى أكثر من اربعين عام.

وأضاف انه طالما ان الطرفين يعتمدان هذا الاسلوب في التفاوض فان الاتفاق سيبقى بعيد المنال خاصة و ان طهران لا تريد ان يفضي الاتفاق الى ظهور الطرف الاميركي كمنتصر.

من جهته قال الباحث السياسي ماجد نعمة قال انه لو كانت هناك جدية في الطرف الغربي بشأن مفاوضات رفع الحظر عن ايران بشأن برنامجها النووي لكان طالب الكيان الاسرائيلي اولا بان يتم تفتيش ما تفعله من تطوير قنابل نووية.

وأضاف ان الاتحاد الاوروبي تابع للولايات المتحدة في أي قرار يأخذه بشأن الاتفاق النووي الايراني وان ما تفعله الولايات المتحدة تفعله أوروبا مشيرا الى انه عندما مزق الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الاتفاق النووي خرجت أوروبا عمليا من الاتفاق باتباعها سياسة الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران.

بدوره قال الخبير الإستراتيجي حسين كنعاني مقدم ان السياسة الاميركي هي سياسة متلاعبة وترامب بصفته متلاعبا يلعب القمار لا نرى لدى هؤلاء المسؤولين أي منهج منطقي بشأن المحادثات.

وأضاف ان بايدن اليوم يواجه ملفا لا ايستطيع من خلاله ان يقول نحن لا نقبل سياسات دونالد ترامب ولا يستطيع ان يمضي قدما في السياسات الاميركية الجديدة ولذلك هو الان يخوض حربا نفسية مع نفسه ووزير خارجيته والكيان الصهيوني والمؤسسات ومجموعات الضغط الأميركية ويتظاهر ويحاول ان يظهر ايران على انها هي المقصرة في هذا المجال.

حسين كنعاني مقدم اضاف ان بايدن كان يقول في البداية انه يريد ان يعود الى الاتفاق النووي ولكنهم يحاولون أن يرموا الكرة في الملعب الايراني ويمضوا بسياسة غامضة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وسام إسماعيل – أكاديمي وكاتب سياسي

حسين كنعاني مقدم – خبير إستراتيجي

ماجد نعمة – باحث سياسي