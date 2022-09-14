الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول اوروبي: أوروبا قد تراجع سياسة العقوبات بسبب الطقس البارد

مسؤول اوروبي: أوروبا قد تراجع سياسة العقوبات بسبب الطقس البارد
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية المجري، تاماس مينزر، إنه من المتوقع أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في سياسة العقوبات في الخريف بسبب الطقس البارد في أوروبا الغربية.

العالم - اوروبا

وقال مينزر، "تسببت العقوبات في نقص الطاقة وارتفاع هائل في الأسعار في أوروبا... لذلك، يجب مراجعة سياسة العقوبات، لأنه إذا غيرت بروكسل والاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات، فقد يتم وقف نقص الطاقة وارتفاع الأسعار قريبا".

وأضاف: "لست متفائلا في هذا، ولكن يمكن توقع مراجعة العقوبات في الخريف، عندما تنتهي فترة الستة أشهر." لذلك، لا أستبعد أن يرى المزيد من الناس الواقع. ببساطة لأن حرارة الصيف تغادرنا".

وأشار وزير الخارجية إلى أنه: "عندما تكون درجة الحرارة 30 درجة في الخارج، من الجيد التحدث عن إمدادات الغاز، ولكن عندما تأتي أسابيع وشهور باردة وتحتاج إلى التدفئة والتحكم في الاقتصاد وحماية الوظائف، فإن الواقع يطرق باب كل بلد في أوروبا الغربية".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه تم فرض 11000 عقوبة على روسيا، لكنها لم تنجح، وأن التضخم ونقص الطاقة الناجم عنها يمكن أن يركع أوروبا.

ووفقا له، تحتاج أوروبا إلى تغيير سياسة العقوبات الخاصة بها، وإلا سيكون الوضع صعبا.

روابط ذات صلة

اجتماع جديد لوزراء الطاقة الأوروبيين لبحث إجراءات الطوارئ

ألمانيا تنحدر نحو "ركود شتوي" بسبب أزمة الطاقة

أمريكا تخشى أن تغير أوروبا موقفها بسبب أزمة الطاقة

روسيا: لن نبيع الغاز والنفط للدول التي ستحدد سقفا لأسعارهما

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عشرات الموظفين يتلقون إخطارات بالفصل في مقر الملك البريطاني

رسالة الأسير عبد الله البرغوثي بعد زيارة والديه لأول مرة منذ 20 عاماً

ارتفاع عدد شهداء فلسطين منذ بداية العام لـ151 شهيداً

بالفيديو.. كاتب سياسي: واشنطن تفاوض إيران من أجل تحقيق أهداف تخدم أجندتها

بالفيديو.. باحث سياسي: الاتحاد الاوروبي يخضع للإرادة الأميركية بشأن الاتفاق النووي

بالفيديو.. حسين كنعاني: بايدن لا يستطيع ان يمضي قدما في السياسات الاميركية الجديدة