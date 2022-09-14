مسؤول اوروبي: أوروبا قد تراجع سياسة العقوبات بسبب الطقس البارد

العالم - اوروبا

وقال مينزر، "تسببت العقوبات في نقص الطاقة وارتفاع هائل في الأسعار في أوروبا... لذلك، يجب مراجعة سياسة العقوبات، لأنه إذا غيرت بروكسل والاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات، فقد يتم وقف نقص الطاقة وارتفاع الأسعار قريبا".

وأضاف: "لست متفائلا في هذا، ولكن يمكن توقع مراجعة العقوبات في الخريف، عندما تنتهي فترة الستة أشهر." لذلك، لا أستبعد أن يرى المزيد من الناس الواقع. ببساطة لأن حرارة الصيف تغادرنا".

وأشار وزير الخارجية إلى أنه: "عندما تكون درجة الحرارة 30 درجة في الخارج، من الجيد التحدث عن إمدادات الغاز، ولكن عندما تأتي أسابيع وشهور باردة وتحتاج إلى التدفئة والتحكم في الاقتصاد وحماية الوظائف، فإن الواقع يطرق باب كل بلد في أوروبا الغربية".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه تم فرض 11000 عقوبة على روسيا، لكنها لم تنجح، وأن التضخم ونقص الطاقة الناجم عنها يمكن أن يركع أوروبا.

ووفقا له، تحتاج أوروبا إلى تغيير سياسة العقوبات الخاصة بها، وإلا سيكون الوضع صعبا.