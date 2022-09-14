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بالفيديو.. كاتب سياسي:

واشنطن تفاوض إيران من أجل تحقيق أهداف تخدم أجندتها

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور وسام إسماعيل ان الغرب يريد اتفاقا نوويا مع إيران لكن لا يريد أن يقدم أي ضمانات لطهران.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف انه يفترض على الطرف الأوروبي أن يقدم الضمانات لكي يأخذ ايجابية المفاوضات، مؤكدا ان الجانب الاميركي يفاوض ليس من أجل أن يضمن سلمية البرنامج النووي الايراني ولكن يفاوض من أجل تحقيق أهداف تخدم أجنداته في المنطقة.

الدكتور وسام إسماعيل اشار الى ان واشنطن تفاوض من أجل اطار تكتيكي من أجل تحقيق هدف استراتيجي يريد الوصول اليه. مؤكدا انه بالمقابل ان الاجانب الايراني يفاوض من أجل الوصول الى اتفاق يؤكد من خلاله للعالم ان برنامجه سلمي ولكن مقابل ذلك هناك حقوق سيادية يريد ان يحافظ عليها ويضمنها ويريد ان يستفيد من مزايا حرم منها على مدى أكثر من اربعين عام.

وأضاف انه طالما ان الطرفين يعتمدان هذا الاسلوب في التفاوض فان الاتفاق سيبقى بعيد المنال خاصة و ان طهران لا تريد ان يفضي الاتفاق الى ظهور الطرف الاميركي كمنتصر.

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