اليكم حالة الطقس في العراق حتى زيارة الاربعين

العالم - العراق

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الجمعة، سيكون صحواً، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار الى أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الخميس وحالة الطقس للأيام المقبلة: