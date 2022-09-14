تجدد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا وعشرات القتلى من الطرفين

العالم - اسيا والباسفيك

ويأتي تجدد الاشتباكات في حين تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة بين البلدين، فبعدما أعلنت روسيا عن هدنة، بحث مجلس منظمة الأمن والتعاون الجماعي هذه الأزمة، قبيل جلسة أخرى مرتقبة اليوم لمجلس الأمن الدولي.

وقالت أرمينيا إن ما لا يقل عن 49 من جنودها قتلوا في الاشتباكات في حين أبلغت أذربيجان عن مقتل 50 من عسكرييها أمس الثلاثاء، وحمّلت كل دولة الأخرى مسؤولية تجدد القتال.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان، إن أذربيجان استخدمت المدفعية وقذائف الهاون والأسلحة الصغيرة في هجومها صباح اليوم الأربعاء.