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تجدد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا وعشرات القتلى من الطرفين

تجدد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا وعشرات القتلى من الطرفين
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام روسية إن اشتباكات جديدة اندلعت صباح اليوم الأربعاء بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في منطقة ناغورني قره باغ الحدودية، وذلك غداة مقتل ما لا يقل عن 100 جندي في أعنف قتال بين الدولتين الجارتين منذ الحرب الأخيرة بينهما عام 2020.

العالم - اسيا والباسفيك

ويأتي تجدد الاشتباكات في حين تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة بين البلدين، فبعدما أعلنت روسيا عن هدنة، بحث مجلس منظمة الأمن والتعاون الجماعي هذه الأزمة، قبيل جلسة أخرى مرتقبة اليوم لمجلس الأمن الدولي.

وقالت أرمينيا إن ما لا يقل عن 49 من جنودها قتلوا في الاشتباكات في حين أبلغت أذربيجان عن مقتل 50 من عسكرييها أمس الثلاثاء، وحمّلت كل دولة الأخرى مسؤولية تجدد القتال.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان، إن أذربيجان استخدمت المدفعية وقذائف الهاون والأسلحة الصغيرة في هجومها صباح اليوم الأربعاء.

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