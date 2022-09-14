عبد اللهيان: إصدار بيان غير بناء في اجتماع فيينا لن يكون له أي فائدة

العالم - ايران

وأكد أمير عبد اللهيان، في هذا الاتصال الهاتفي، على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعملية المباحثات وتبادل الرسائل من أجل رفع الحر ، مشيرا إلى جهود جميع الأطراف خلال الأشهر القليلة الماضية، معتبرا الوصول إلى نقطة الاتفاق المنشودة في الوضع الحالي هو تركيز الولايات المتحدة على الواقعية، وإظهار الإرادة اللازمة.

وأشار وزير الخارجية إلى الاجتماع الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، و أضاف: إن إصدار بيان غير بناء في اجتماع فيينا لن يكون له أي فائدة.

وجدد أمير عبد اللهيان التأكيد على الإرادة وحسن النية اللازمة من جانب ايران للوصول إلى الخطوة النهائية لاتفاق جيد وقوي ومستدام.

بدوره شدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على أهمية التوصل إلى اتفاق وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم، مثمنًا دور طهران البناء في عملية التفاوض، وشدد على ضرورة محاولة التوصل إلى نتيجة إيجابية بعد أشهر من المفاوضات.