غرفة العمليات المشتركة الفلسطينية: الاحتلال لم يعلم أن اندحاره عن غزة سيؤسس لمرحلة جديدة

العالم - فلسطين

واعتبرت غرفة العمليات المشتركة أن الاحتلال لم يعلم أن اندحاره عن غزة سيؤسس لمرحلة جديدة من الصراع، وسيكون نواة لجيش التحرير، مشددةً على أن وحدة المقاومة بغزة شكلت نموذجًا فريدًا وما كان تحرير جزء بسيط من أراضينا دون توحد أطياف شعبنا ومقاومته على قلب رجل واحد.

وباركت غرفة العمليات المشتركة عملية حاجز الجلمة البطولية ، وحيت البطلين احمد وعبد الرحمن عابد ، معتبرةً ان المقاومين اثبتوا ان المقاومة في فلسطين قادر للوصول للاحتلال اينما كان.

وأكدت غرفة العمليات المشتركة أن غزة تحتضن اليوم جيشًا عرمرمًا من المقاتلين الأشداء، وغزة هي التي ركعت الاحتلال وأراقت دمائه .

واعتبرت غرفة العمليات المشتركة انه وكما تحررت غزة ستحرر كل شبر من أرض فلسطين بنفس الكيفية مهما طال الاحتلال ، " فالمقاومة ثقافة تتوارثها الاجيال ، مشددةً على ان الغرفة المشتركة تؤكد إنها بجميع مكوناتها على قلب رجل واحد ماضية في معركة التجهيز وباقية على ثوابت شعبنا وشدد على حق شعبنا .