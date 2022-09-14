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الرئيس الإيراني: يمكن لإيران أن يكون لديها تعاون جيد في مجال الطاقة مع البلدان الجارة

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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