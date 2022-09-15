خطر التفكك الداخلي على كيان الاحتلال

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، اشار عواضه الى أن هذه النظرية الاساسية التي اعتمدت بالاساس من اجل قيام نوع من الوحدة الداخلية تتجلى من خلال الانصهار الكامل والتام بداخل المؤسسة العسكرية تراجعت هذه الثقة في السنوات الاخيرة.

ولفت عواضه الى أن جيش الاحتلال اليوم أصبح يحتل مراتب متراجعة جدا فيما يتعلق باستطلاعات الرأي لدى الجمهور لكن هنالك اساس لهذه المشكلة وانه لايوجد واحدة من الاشكالية الاساسية التي تعتبر ركن أساسي في قيام الدولة وهو الركن الأساسي الذي يتعلق بوحدة الشعب.

ونسلط في برنامج " غياهب الكيان "، الضوء على ما يعيشه المجتمع الصهيوني تفككا ملحوظا وصراعا بين فئاته وقومياته المختلفة وقد تحولت الى لغم يفجر الكيان في أي لحظة وهو ما يلاحظه الكثير من الخبراء المعنيين.

وبحث برنامج"غياهب الكيان ، موضوع تعاظم مخاطر هشاشة الجبهة الداخلية بعد كل حرب أو معركة مع ضعف التحصينات التي تحمي الصهاينة من الصواريخ والقذائف التي تتساقط فوق رؤسهم مثما حصل أخيرا مع قطاع غزة.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان" المخاطر الأمنية التي تحيط بالمناطق المستوطنات شمال فلسطين المحتلة لاسيما في منطقة الجليل على الحدود مع لبنان دفعت بالصهاينة الى الهجرة الواسعة من هناك لاسيما في صفوف الشباب ما دفع بالخبراء الامنيين الصهاينة لدق ناقوس الخطر.

وتطرق برنامج"غياهب الكيان" الى قضية فرض الخوات على المصالح التجارية والربحية باتت ظارهرة تنتشر في ارجاء الكيان حيث تعمد العصابات المسلحة لتهديد اصحابها باستخدام السلاح ضدهم اذا تمنعوا عن الدفع.

كما القى البرنامج الضوء على كثرة الجرائم داخل المجتمع الصهيوني بشكل كبير في ظل فلتان امني غير مسبوق فإضافة الى جرائم القتل والتفجير تحضر جرائم الخطف والتعذيب.

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