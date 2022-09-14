الصادرات الصناعية الإيرانية لـ روسيا تنمو 30 بالمئة

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وأستطرد المتحدث "أميد قاليباف" أن تركيبة الصادرات الإيرانية لروسيا تغيرت من محورية المنتجات الزراعية إلى المنتجات الصناعية.

وأشار أن بتحقيق نمو 30 بالمئة في تصدير المنتجات الصناعية إلى روسيا، تم تحقيق ولأول مرة فائضا بميزان التجاري الصناعي مع البلد الجار.

وفي السياق أكد قاليباف" أن اجمالي صادرات إيران إلى روسيا في الشهور الخمسة المذكورة فترة 21 مارس/آذار حتى 20 أغسطس/آب 2022 قد بلغت 291 مليونا و228 ألفا و299 دولارا، في مقابل استيراد من روسيا بقيمة 715 مليونا و360 ألفا و176 دولار ما يعكس عجزا بالميزان التجاري البيني.

وأضاف أن الصادرات الإيرانية في الشهور الخمسة المذكورة قد سجلت نموا بنسبة 20.2 بالمئة على أساس سنوي.